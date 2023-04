Um adolescente, de 15 anos, foi identificado pela Polícia Civil de Juiz de Fora como titular de um perfil em rede social que compartilhou mensagem contendo ameaça acerca de ataques a escolas na cidade. Na manhã desta quarta (19), após investigação em âmbito cibernético, que resultou na individualização do responsável pelo perfil, foi cumprido uma ordem judicial no endereço do adolescente, na área central da cidade.

Ele foi orientado, juntamente com os responsáveis legais, acerca do assunto e dos perigos do compartilhamento de mensagens dessa natureza na internet. Em conversa com o adolescente, este informou que o intuito da postagem foi simplesmente alertar os colegas sobre um possível ataque.

O delegado responsável pelo caso, Daniel Buchmüller, destaca que a internet não é uma “terra sem lei”, sendo que a Polícia Civil é capaz de identificar os titulares dos perfis de rede social, bem como o seu endereço. Ainda, esse tipo de postagem em redes sociais é muito prejudicial para a população, gerando enorme comoção e pânico, devendo a população informar à Polícia Civil quanto se deparar com essas postagens.

Por fim, o delegado faz um alerta aos pais dos adolescentes que navegam na internet, e são titulares de redes sociais, para que fiquem atentos às postagens de seus filhos evitando esse tipo de transtorno.