Um homem, de 29 anos, sofreu uma tentativa de homicídio na madrugada desta quinta (20) no bairro Santa Rita, Zona Leste de Juiz de Fora. O suspeito do crime, de 27 anos, foi preso.

Segundo informações da Polícia Militar, no local aconteceram diversos disparos de arma de fogo e a vítima foi atingida no tórax, rosto e braço direito. Ele foi socorrido para o HPS em estado grave. Não se sabe a motivação do crime.

A arma utilizada pelo suspeito no crime não foi encontrada. O homem foi encaminhado para a Delegacia de plantão.

Até o momento, não há atualizações sobre o estado de saúde da vítima.

cidade | Crime | Homicídio | juiz de fora | Tentativa | Tentativa de Homicídio