A partir da próxima segunda-feira (24) o acesso ao Mercado Municipal e à sede da Secretaria de Educação (SE) ocorrerá exclusivamente pela Rua Doutor Paulo Frontin, no Centro, em Juiz de Fora, de forma temporária.

Já o acesso à Biblioteca Municipal Murilo Mendes será pela portaria do Centro Cultural Bernardo Mascarenhas (CCBM), na Avenida Getúlio Vargas, 200. As mudanças seguirão até o fim das obras de requalificação da Praça Antônio Carlos.



Mercado Municipal

O Mercado Municipal conta com diversidade de produtos: frutas, legumes, hortaliças, cereais, cafés, laticínios, carnes, bebidas, temperos, doces artesanais, massas, artesanato, plantas ornamentais, além de restaurantes, bares e estacionamento. O espaço funciona de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 18h, sábado, das 8h às 15h, e domingo, das 9h às 12h.



Secretaria de Educação

A sede da SE funciona de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 18h, e o Centro de Formação do Professor realiza atividades ao longo do dia e no período noturno.



Biblioteca Municipal Murilo Mendes

O espaço, mantido pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) e gerido pela Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), funciona de segunda a sexta-feira, das 8h15 às 17h45.