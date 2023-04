O Parque da Lajinha recebe opinião para que ele fique ainda melhor, a população pode enviar sugestões até a próxima terça-feira (25) pelo link disponível no site da Prefeitura de Juiz de Fora.

Conforme a Prefeitura, o Plano de Manejo é um documento técnico para definir diretrizes e estratégias a serem cumpridas a curto, médio e longo prazo, tais como: resgatar a história da origem do parque, que era ocupado pela comunidade Vila da Prata; desenvolver atividades voltadas ao ecoturismo, como abrir novas trilhas e liberar novos usos; ter brinquedos e formas de interação mais relacionados à natureza e sua conservação; e melhorar a infraestrutura.



Entenda

O Parque Natural Municipal da Lajinha tem 86 hectares, sendo que mais da metade é de floresta nativa, remanescente da Mata Atlântica. Quase 130 mil metros quadrados são de uso intensivo e irrestrito ao visitante.

Foi fundado em 1983, depois da desapropriação da antiga fazenda e remoção dos moradores da comunidade Vila da Prata. Atualmente recebe uma média de 465 visitantes por dia, tendo picos de visitação em período de férias escolares que chegam a três mil pessoas. Coreto, bonde, quiosque, lago, pedalinho, cachoeira, trilhas e jardins integram as atrações para lazer ativo e contemplativo, além do projeto Domingo no Parque, realizado durante o segundo domingo de cada mês levando exposições, brincadeiras e muita diversão para toda a família.

Participe da Consulta Pública. Contribua com sugestões.