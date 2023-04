Polícia Civil e Bombeiros contaram com a ajuda de cães treinados para atuar nas buscas por Felipe Cesar Malaquias Silva, de 30 anos, desaparecido desde 22 de março de 2023.Policias Civis da 7ª Delegacia de Polícia Civil, unidade que integra a 1ª Delegacia Regional de Juiz de Fora - pertencente ao 4º Departamento - acompanham as buscas que vão se estender até que toda a área suspeita, no bairro Floresta, seja analisada.

Felipe foi visto pela última vez descendo do ônibus na Alameda do Cedro, no bairro Floresta. A PCMG segue em busca de informações para localizar o jovem.

O raio de buscas abrange 500 metros do ponto onde Felipe foi visto pela última vez. Dentro desta área estão sendo feitas varreduras próxima à Capela Nossa Senhora da Glória, rua da Olaria, pedreira e mata próxima ao sitio que beira a rodovia sentido Bicas.

Desaparecido | polícia civil