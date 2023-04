Com celebrações na Igreja Melquita, localizada no Bairro Santa Helena, Centro, onde haverá sete missas: às 6h, 8h, 10h, 12h, 14h, 16h e 18h e nas comunidades dedicadas ao santo nas paróquias Santa Rita de Cássia, em Juiz de Fora, e São Sebastião, em Santos Dumont (MG), São Jorge- um dos mais populares entre os católicos- é lembrado neste domingo (23).



O santo natural da Capadócia, nasceu no ano de 280 e é conhecido como “o grande mártir”. Reconhecido como Padroeiro de Portugal, Inglaterra e Catalunha, além de ser considerado o protetor dos soldados, arqueiros, escoteiros, esgrimistas e todos aqueles ligados às ordens militares. A história de São Jorge tem como fio condutor a batalha entre o bem e o mal. Mal que é representado pela figura do dragão. Na concepção cristã, Jorge vence o monstro por ter com ele a força da ação de Deus.

Preces também são direcionadas a São Jorge contra a a peste, a lepra e as serpentes venenosas.

Confira, abaixo, as programações completas:

Paróquia São Jorge (Igreja Católica Melquita de Rito Bizantino) – Bairro Santa Helena

*A Igreja Melquita fica na Rua São Sebastião, 1300 – Bairro Santa Helena

Domingo (23) – Dia de São Jorge

6h, 8h, 10h, 12h, 14h, 16h e 18h – Missas

*As Missas das 6h, 10h, 14h e 18h serão no Rito Oriental.

Área Missionária São Jorge – Alto Santa Rita (pertencente à Paróquia Santa Rita de Cássia)

*A comunidade fica na Rua Três Moinhos

Domingo (23) Dia de São Jorge

15h – Missa

Comunidade São Jorge – Santos Dumont/MG (pertencente à Paróquia São Sebastião)

*A comunidade fica na Rua Antônio Fernandes, 244 – Bairro Quarto Depósito

Domingo (23) – Dia de São Jorge

19h – Procissão saindo da Matriz São Sebastião em direção à comunidade, onde será a Missa

Paróquia Santa Ana – Santana do Deserto/MG

*A Matriz fica na Praça Dr. Mauro Roquete Pinto, s/nº – Centro

Dia Domingo (23) Dia de São Jorge

8h30 – Concentração de carros, motos, bicicletas e cavalos na Igreja Santa Bárbara

9h – Início do cortejo com a imagem de São Jorge em direção à Matriz

10h – Entronização da imagem e toque da alvorada na Matriz, seguidos de Missa

*Após a celebração, haverá o almoço de São Jorge.