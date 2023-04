Um homem, de 61 anos, foi preso por porte ilegal de arma de fogo, com sete armas em casa, neste sábado (22) no Centro de Juiz de Fora



De acordo com informações da Polícia Militar, os militares receberam informações de que o homem teria em sua casa várias armas de fogo e que fazia manutenção de armas para terceiros.

Os policiais foram até a residência do suspeito e encontraram sete armas, uma escopeta calibre .36, uma escopeta calibre .22, duas espingardas calibre .22, duas espingardas calibre .28, uma espingarda calibre .36, além de seis munições calibre .28, 14 munições calibre .36, 25 munições calibre .22, e um cano de arma de fogo.

O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.