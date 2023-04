Três homens, de 32,33 e 39 anos, foram presos por tráfico de drogas na tarde desta sexta (21) no bairro Jóquei Clube, Zona Norte de Juiz de Fora.

De acordo com informações da Polícia Militar, durante um patrulhamento para averiguar uma denúncia do Disque Denúncias, os policiais se depararam com um cão da raça Pit Bull na entrada da casa de um dos homens, alvo da denúncia, impedindo a entrada dos policiais.

Nesse momento, o morador do local chegou e prendeu o cachorro, permitindo que os policiais entrassem na casa. Durante as buscas, foram localizados um carregador de pistola calibre 9 milímetros, quinze cartuchos intactos do mesmo calibre, uma munição calibre 556, R$8.182, cinco rádios de comunicação, três bases para carregadores de rádio comunicador, uma maleta porta armamento da marca Rossi, uma maleta de limpeza contendo três escovas e um pincel, dois coldres de arma de fogo, diversos materiais comumente utilizados para armazenamento de entorpecentes além de uma pistola calibre 9 milímetros com numeração suprimida.

O cão-farejador Airon localizou, em um matagal, 63 buchas de maconha.

Os homens foram presos em flagrante e encaminhados para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.

Tags:

Drogas | homens | Jóquei | juiz de fora | Maconha | Polícia | Preso