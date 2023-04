O workshop “Iniciação à Xilogravura”, com o artista plástico Rafael Dantas, será sediado no Centro Cultural Bernardo Mascarenhas (CCBM), localizado na Avenida Getúlio Vargas 200, Centro, Juiz de Fora, no próximo sábado (29). A atividade acontece das 19h às 20h30, sendo gratuita e livre para todas as pessoas interessadas em conhecer mais sobre gravura, sem necessidade de experiência anterior na área.

Segundo divulgado pela Prefeitura de Juiz de Juiz de Fora, a idade mínima é de 12 anos, e as 20 vagas disponibilizadas serão preenchidas por ordem de inscrição, que devem ser formalizadas por meio do WhatsApp (32) 98414-4285 ou do Instagram @rafaeldantasilustra. Não há necessidade de levar materiais.

O artista

Formado em Gravura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Rafael Dantas está radicado há cinco anos em Juiz de Fora, onde atua como ilustrador. Soma 28 anos de atuação na área artística, foi professor do Sesc Rio de Janeiro e monitor de xilogravura e gravura em metal na UFRJ. “Minha proposta com esse workshop é fazer a gravura ganhar espaço na cidade”, explica Rafael, destacando que o CCBM tem uma sala específica para gravura, que é um segmento artístico importante em Juiz de Fora.

O Centro Cultural Bernardo Mascarenhas é mantido pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) e gerido pela Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa).