Um casal, um homem e uma mulher de 68 anos, marcaram um encontro com um anunciante de venda da OLX, mas acabou tendo o carro roubado na manhã desta segunda (24) no bairro Parque Serra Verde em Juiz de Fora.

De acordo com informações da Polícia Militar, o casal marcou um encontro com um anunciante da plataforma e quando estavam em seu carro, um Ford Fiesta branco, aguardando, foram abordados por dois homens, que armados com com arma de fogo anunciaram o roubo, levaram o carro, um celular e uma carteira com diversos documentos e fugiram.

Até o momento ninguém foi localizado ou preso. A PM segue no rastreamento.

