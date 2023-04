Um homem, de 31 anos, motorista de aplicativo, teve uma arma encistada em sua cabeça durante um roubo na madrugada desta terça (25) no bairro São Benedito em Juiz de Fora.

De acordo com informações da Polícia Militar, o homem foi acionado pelo aplicativo para uma corrida e ao chegar no local da chamada não viu ninguém em um primeiro momento, ao retornar pela rua, viu um homem, que sinalizou pra ele afirmando que havia solicitado a corrida. Logo em seguida, outros dois homens surgiram e os três entraram no veículo, momento em que anunciaram o roubou. O carona, que estava no banco traseiro, colocou uma arma de fogo na cabeça da vítima e ordenou que ela dirigisse sentido a uma rua deserta. A vítima então foi passada para o banco traseiro e sem seguida desceu do carro.

No roubo, além do carro, um Gol branco, foram levados R$300, quatro relógios, uma carteira com documentos pessoais, cartões de banco de dois celulares. Durante o rastreamento o carro foi localizado juntamente com um celular.

Até o momento ninguém foi localizado ou preso.





Ação | aplicativo | assalto | juiz de fora | Motorista de aplicativo | roubo