Um garoto de 15 anos foi flagrado vendendo entorpecentes na Rua Augusto Eckman, no Bairro Jardim Natal na manhã desta terça-feira (25). Ao se deparar com policiais militares do 27º Batalhão, ele tentou fugir, mas foi perseguido e abordado. Durante varredura pelas proximidades foram localizados dez embalagens de cocaína, 19 buchas de maconha, seis pedras de crack e R$218.







Drogas | Maconha | PM | Preso