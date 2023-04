Estudantes da primeira turma do 'Programa Trilhas de Futuro' do Governo de Minas Gerais foram surpreendidos nessa segunda-feira (24), com a informação de que as aulas foram suspensas, a uma semana da cerimônia de conclusão dos cursos técnicos oferecidos por meio do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial(Senai) em Juiz de Fora.



"Nos avisaram ontem, que o contrato acabou e o nosso curso só acabaria na semana que vem. Então, enquanto não houver a extensão do contrato, não haverá aula. Não deram uma previsão de retorno. Disseram que só volta quando essa extensão for confirmada e que eles avisariam por e-mail ou comunicando o grupo da sala", explica o estudante Kawan Andrade, que aguarda para se formar em Eletrotécnica.

Kawan diz que a situação é delicada, porque sem o documento de comprovação de finalização do curso, os jovens não têm como comprovar a formação e, consequentemente, dificulta ainda mais o acesso ao mercado de trabalho. "Não ter uma previsão de volta, podendo voltar amanhã ou daqui há um ano é difícil. Nós estudamos quase dois anos para não terminar no prazo certo do cronograma." Para ele é difícil aceitar que o problema tenha ocorrido a tão pouco tempo do encerramento do curso.

Também aluno da Eletrotécnica, Davi Veiga Damasceno, relatou que a primeira informação que chegou sobre o assunto veio por um boato, dissipado por um dos estudantes e, na segunda, se formalizou quando os alunos chegaram para a aula na segunda-feira (24). "Foi bem frustrante, pra todos nós alunos. Preciso do diploma para achar um bom emprego. E para começar novos cursos", diz o jovem.



Familiares também demonstraram descontentamento com a notificação. A doméstica Miriã Carvalho relata que o filho que ingressou no curso no fim de 2021 aguardava o certificado. "Meu filho já estava com um serviço encaminhado e dependia apenas do certificado de técnico. Agora com a suspensão todos os alunos e os responsáveis estão com várias incertezas. Deixaram suspender as aulas faltando apenas cinco dias para o término. Alguns estão finalizando estágio, aguardando a efetivação. Não pensaram em como isso afetaria os alunos."

Segundo Miriã, o marido esteve no Senai nesta terça-feira (25), para obter mais detalhes e orientações sobre o que fazer. Mas a resposta que recebeu é a de que não há nada a fazer no momento.

Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) confirmou que as aulas em algumas instituições credenciadas no programa Trilhas de Futuro estão suspensas temporariamente para ajustes contratuais. "Ressaltamos que os casos são pontuais e ocorrem apenas em instituições onde a vigência do contrato terminou antes da finalização do curso. A situação foi provocada pela reorganização do calendário das aulas, que é de responsabilidade das instituições. A SEE-MG reforça que todas as providências estão sendo tomadas para a regularização da situação e as aulas serão retomadas sem prejuízos para os estudantes o mais breve possível. As instituições de ensino entrarão em contato com os estudantes para mais orientações."

