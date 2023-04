Há exatos quatro anos, no dia 25 de abril de 2019, uma onça-pintada foi avistada no Jardim Botânico da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Capturada 17 dias depois, o felino foi levado para nova área florestal, mais ampla e segura. Um vídeo divulgado pela UFJF nesta terça (25) mostram dois filhotes de onça-pintada, gravado, em janeiro de 2023, pela equipe de monitoramento no Parque Estadual do Rio Doce, local próximo de onde a onça de Juiz de Fora foi introduzida.

Quando foi feito o vídeo, os filhotes estavam com cerca de um ou dois meses de idade. Mais um filhote, de outra fêmea, com idade estimada de dois anos, também foi registrado. As gravações são feitas por meio de armadilhas fotográficas, instaladas em árvores ou outros suportes, acionadas automaticamente por meio de sensores de calor e movimento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Acessa.com (@acessa.com_)

Tags:

Onça-pintada