A vacinação contra a meningite foi ampliada para jovens de 16 a 30 anos, trabalhadores da educação superior e de escolas técnicas acima dos 16 anos de idade; os profissionais de saúde com 16 anos de idade ou mais; e os estudantes universitários, sem limite de idade, desde novembro do ano passado. A Campanha tem encerramento previsto para o próximo domingo (30). No entanto, a população já encontra dificuldades para receber a dose do imunizante.



O ACESSA.com recebeu relatos de pessoas que tentaram se imunizar em Unidades Básicas de Saúde, como as do Bairro Cruzeiro do Sul, Jardim Natal, São Pedro e Nova Era e não conseguiram ter acesso à vacina. De acordo com uma moradora do Nova Era que prefere não ser identificada, quando foi buscar a vacina, soube que a última dose tinha sido aplicada na manhã desta quarta-feira (26).

Nos postos, a informação é de que a demanda aumentou nos últimos dias, em função da proximidade do fim da extensão do público que pode receber o imunizante. Em nota, a Prefeitura de Juiz de Fora informou que todo o estoque desse tipo de imunizante, centralizado na Central de Frios da Vigilância Epidemiológica foi encaminhado para as Unidades Básicas de Saúde, no início dessa semana. "O Governo do Estado de Minas Gerais, responsável pelo repasse das vacinas contra a meningite, não enviou uma nova remessa para a campanha de vacinação que termina no dia 30 e não há posicionamento orientando a ampliação da campanha", destacou a Secretaria de Saúde da PJF.



O Acessa também buscou a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais para saber se haverá outra reposição das vacinas e se há orientações para quem ainda não conseguiu tomar a vacina, mas até o momento, não obteve um posicionamento a respeito. Também não foram divulgadas informações a respeito de balanço da vacinação contra a meningite.



Conforme a Secretaria de Saúde, a vacina meningocócica C (Conjugada) faz parte do Calendário Nacional de Vacinação e é recomendada aos 3 e 5 meses de vida, com reforço ao primeiro ano de idade. Além disso, também está disponível para adolescentes de 11 e 14 anos. A meningite meningocócica é causada pela bactéria Neisseria meningitidis (meningococo) e se caracteriza por ser uma infecção das membranas que recobrem o cérebro. A vacinação é a principal maneira de prevenir a doença.



