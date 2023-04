Em função do feriado do Dia do Trabalhador na próxima segunda-feira (1º), os serviços públicos municipais terão alterações, não havendo expediente nas repartições públicas. Confira como fica o funcionamento dos serviços ao público durante o período:



Companhia de Saneamento Municipal (Cesama): Na segunda-feira, 1º, a Cesama funciona em esquema de plantão, com atendimento pelo 115, que funciona 24 horas.

Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb): O Demlurb vai atuar na segunda-feira, 1º de maio, com os serviços de varrição na região comercial do Centro. Além disso, conta com equipe de capina e recolhimento em regime de escala. A coleta domiciliar e os ecopontos não terão expediente. Portanto, o Departamento reforça o pedido aos cidadãos para que não façam o descarte de lixo doméstico neste dia.

Guarda Municipal (GM): A Central de Monitoramento e Operações (CMO) atende 24h através do telefone 153. A GM também atuará com rondas preventivas.

Agentes de Transporte e Trânsito: Durante o feriado, as equipes de plantão poderão ser acionadas pelo telefone 2104-7400.

Defesa Civil: A equipe da Defesa Civil estará de plantão. Em caso de emergência, disque 199. A Central de Atendimento funciona 24h.

Mercado Municipal: Funcionará das 8h às 12h.

Feiras livres: Não são realizadas às segundas-feiras.

Restaurante Popular: Nesta segunda-feira, 1º de maio, funcionará o Projeto Final de Semana sem Fome, com atendimento exclusivo às pessoas em situação de rua.

Saúde: Os serviços de Urgência e Emergência do Pronto Atendimento Infantil (PAI), da Regional Leste, do Hospital de Pronto Socorro (HPS) e das Unidades de Pronto Atendimento (UPA), bem como a Central de Regulação de Vagas Hospitalares, permanecem em funcionamento normal, 24 horas, durante o período. As Unidades Básicas de Saúde (UBS) não funcionam na segunda-feira, 1°, retomando as atividades na terça-feira, 2, às 7h. O Departamento de Saúde da Mulher, Gestante, Criança e do Adolescente (DSMGCA) e o Serviço de Saúde do Idoso (Sasi) retomam as atividades na terça-feira, 2. O Departamento de Saúde Mental (Desm), o Centro de Atenção à Saúde Mental (Casm)/Centro de Convivência Recriar (CCR), o Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Leste e o Caps I retomam o funcionamento na próxima terça-feira. O Caps AD e o Caps Casa Viva funcionam normalmente. O Pam Marechal permanece fechado na segunda-feira, 1º, retomando os atendimentos na terça-feira, 2. As Vacinações contra a Covid-19 e de rotina retornam normalmente na próxima terça-feira, 2, nas UBSs, no Serviço de Saúde do Idoso e nos departamentos de Saúde da Mulher, Gestante, Criança e do Adolescente (DSMGCA), a partir das 8h. Os Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) permanecem fechados na segunda, voltando a funcionar na terça-feira, 2. O Pronto Atendimento Odontológico, no HPS, funciona normalmente, 24 horas, durante o período.

Casa da Mulher: O centro de referência não funcionará durante o feriado, retornando o atendimento na terça-feira, 2.

Assistência Social: Funcionarão normalmente os serviços de Casas de Acolhimento, Casas de Passagem e Abordagem Social (3690-7770). Os centros Especializado de Assistência Social (Creas) e de Referência de Assistência Social (Cras) e Serviços de Fortalecimento de Vínculos não funcionarão.

Conselhos Tutelares: Funcionarão em esquema de plantão, pelos telefones: Sul/Oeste: 98431-4793 Centro/Norte: 98429-4740; Leste: 98463-0980.

Funalfa: O Centro de Artes e Esportes Unificados (Praça CEU) funciona na segunda-feira, dia 1º, das 10h às 18h. O Centro Cultural Bernardo Mascarenhas abre somente para ensaios agendados. O Paço Municipal, Anfiteatro João Carriço, Museu Ferroviário, Biblioteca Municipal Murilo Mendes, Centro Cultural Dnar Rocha, Casa de Leitura Delfina Fonseca Lima e o Teatro Paschoal Carlos Magno permanecem fechados.

Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanidades (Empav): A Empav terá equipes para obras nos canteiros centrais da Avenida Rio Branco, além de ações de tapa-buracos, poda de grama e de árvores durante o sábado, 29, retornando às atividades de rotina na terça-feira, 2

Parque Municipal: O local estará aberto em horário normal, das 8h às 17h, com entrada permitida até as 16h.

Museu Mariano Procópio: Tanto o parque quanto o museu habitualmente já não abrem às segundas-feiras, dessa forma, o atendimento retoma ao normal na terça-feira, dia 2.

Espaço Cidade: Não funcionará no feriado.

Parque da Lajinha: O Parque da Lajinha não funciona às segundas-feiras, para manutenção.

Departamento de Atendimento ao Cidadão: O DAC não funciona no feriado, retomando o atendimento na terça-feira, 2.

Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon): O Procon não funciona no feriado, retomando o atendimento na terça-feira, 2.





