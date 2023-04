Com o objetivo de estabelecer uma comunicação prática e rápida com os aposentados e pensionistas da Administração Municipal foi lançado nesta quinta-feira (27), em Juiz de Fora, pela Juiz de Fora Previdência (JFPrev), a “Central da JFPrev”, disponível pelo aplicativo de mensagens WhatsApp. Segundo a JFPrev, por meio deste canal, serão divulgados conteúdos informativos e comunicações sobre a Autarquia Previdenciária.



Ainda de acordo com o projeto, os aposentados e pensionistas da Administração Municipal interessados em receber as informações da JFPrev no WhatsApp deverão salvar o número (32) 3239-2542 em seu smartphone. Em seguida, após acessar o WhatsApp, é necessário enviar uma mensagem com o nome completo e o vínculo com a JFPrev (ex: nome completo - aposentado(a)/pensionista da JFPrev). Se preferir, clique aqui para iniciar a conversa e informar os dados necessários para a realização do cadastro. Em seguida, basta salvar o número da Central em seus contatos.



Para cancelar o cadastro, basta enviar uma mensagem com o texto “cancelar cadastro” e excluir o número da lista de contatos do aplicativo.



De acordo com o diretor-presidente da JFPrev, Diogo Fernandes, “a Central da JFPrev é um novo passo em direção à modernização da Autarquia Previdenciária. Por meio desse canal, a equipe da JFPrev está otimizando a comunicação direta com os aposentados e pensionista da Administração Municipal, permitindo, assim, que o seu público-alvo tenha acesso a informações oficiais de forma segura.”



A Central da JFPrev é um canal apenas para divulgação de informações. Em caso de dúvidas ou necessidade de atendimento, os aposentados e pensionistas deverão utilizar os seguintes canais de contato: o e-mail jfprev@pjf.mg.gov.br ou o telefone do Atendimento Previdenciário (32) 3239-2662.

Tags:

aposentados | Pensionistas