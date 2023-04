Um Ônibus sofreu um acidente na Avenida Tenente Atila, ou Avenida Marginal, próximo ao número 358,no Bairro Ponte Preta, Zona Norte da cidade, no fim da tarde desta quinta-feira (27). De acordo com informações preliminares, uma equipe da Auto Nossa Senhora Aparecida Ltda (Ansal) se deslocou para o endereço do ocorrido, embora não tenha detalhes sobre a causa do sinistro. A princípio, não havia passageiro no coletivo. Ele foi estacionado no ponto final e sofreu uma movimentação, ficando acima do passeio. O veículo ficou parcialmente pendurado em um barranco na via.



O Consórcio Via JF vai investigar as causas reais do acidente e afirma que as manutenções preventivas do veículo estão em conformidade para o período. "Reafirmamos o compromisso do Consórcio VIA JF pela segurança de todos os seus colaboradores, usuários, pedestres e pela excelência nos serviços prestados", ressalta.