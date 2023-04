Dois homens, de 24 e 33 anos, foram presos por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, com mais de 300 pinos de cocaína, maconha e crack, nesta quinta (27) no bairro Jardim Natal em Juiz de Fora.

Segundo informações da Polícia Militar, durante a operação Impacto, as equipes realizaram um monitoramento em um local conhecido pelo tráfico de drogas.

Em determinado momento, percebendo a intensa movimentação de usuários no local, as equipes realizaram o cerco e conseguiram prender os suspeitos e apreender 326 pinos de cocaína azuis, 42 pinos de cocaína brancos, 60 pedras de crack, uma barra de maconha, um revólver calibre .32, um celular e R$40.



Os homens foram encaminhados para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.

