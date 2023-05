Um homem de 26 anos morreu após ser baleado várias vezes na madrugada de domingo (30), no bairro Filgueiras. A ocorrência foi registrada por volta, das 4h10, na Rua José Pita de Castro.

Conforme o boletim da Polícia Militar (PM), a viatura policial deslocou até o endereço depois de receber informações via COPOM que dois suspeitos com rosto coberto teria atirado diversas vezes na rua citada, atingindo a vítima de 26 anos. O óbito da mesma foi constatado no local.

Ainda segundo a PM, a rua possui iluminação precária e não foi possível coletar relato de testemunhas devido ao horário do ocorrido. A perícia técnica da Polícia Civil não conseguiu contabilizar a quantidade de perfurações no corpo, sendo que a maioria foi na cabeça.

O corpo foi removido pela funerária ao Instituto Médico Legal (IML).

Os suspeitos não foram localizados até o momento.

