Um adolescente, de 17 anos, foi apreendido com mais de 140 pedras de crack na manhã desta segunda (01) no bairro Furtado de Menezes em Juiz de Fora.

De acordo com informações da Polícia Militar, durante um patrulhamento pelo bairro Furtado o adolescente foi visto na “boca do Canil” que, ao visualizar as motos dos polícias, fugiu correndo, sendo perseguido e abordado. Durante a busca pessoal foi encontrado 144 pedras de crack, 29 buchas de maconha e R$330.

O adolescente foi apreendido e encaminhado para a Delegacia de plantão juntamente com o material encontrado.

Tags:

Adolescente | Crack | Drogas | Menor infrator | PM