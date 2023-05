Um jovem, de 23 anos, foi assassinado com aproximadamente 30 tiros tiros nesta segunda (01) na rua São Tarcísio, no bairro Santa Rita, Zona Leste de Juiz de Fora.

Segundo informações da Polícia Militar, os policiais encontraram a vítima caída no chão com diversas perfurações, provocadas por arma de fogo. As cápsulas das balas estavam próximas ao corpo.

A PM colheu relatos no local que informaram que dois suspeitos do assassinato chegaram a pé e efetuaram diversos disparos em direção ao jovem. A Perícia Técnica constatou aproximadamente 30 tiros no corpo da vítima, que foi liberado para a Funerária de plantão.

Ainda, de acordo com a PM, durante a verificação de imagens através de câmeras de segurança próximas ao local do crime, foi observado que os dois suspeitos fugiram em um carro e que eles usavam blusas camufladas.

Após o crime eles fugiram e entraram no carro, seguindo em direção ao bairro Manoel Honório e posteriormente sentido a Zona Norte. Até o momento ninguém foi localizado ou preso. A motivação do crime também não foi esclarecida.

Em 2022 o jovem havia sido vítima de uma tentativa de homicídio, onde o suspeito, apontado de cometer crime, que encontra-se preso.

