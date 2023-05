)Dois roubos a mão armada foram registrados neste sábado (29) em Juiz de Fora. Os crimes aconteceram nos bairros São Benedito e Jardim da Serra, dois homens, de 20 anos, foram presos.

SÃO BENEDITO

Segundo informações da Polícia Militar, na tarde de sábado (29) a vítima, que trabalhava como motorista de aplicativo, estava realizando uma corrida com três homens até o bairro. Quando chegaram no local, o motorista foi surpreendido por um dos suspeitos, portando arma de fogo, que anunciou o roubo, pegou o celular, R$150 e ordenou que a vítima saísse do carro, fugindo com o veículo.

Durante o rastreamento, dois suspeitos, foram encontrados e presos. O terceiro segue foragido. O carro ainda não foi localizado.





JARDIM DA SERRA

De acordo com a PM, na noite de sábado, a vítima, de 32 anos, relatou que durante o trabalho foi até o seu carro, um Prisma prata, no estacionamento do mirante da BR-040, para buscar no porta-malas uma caixa de ferramentas para realizar um conserto em uma máquina de batatas na cozinha do restaurante. Após pegar a caixa, a vítima foi surpreendida por um homem, que a puxou pelas costas. A vítima, ao se virar para o suspeito, teve uma arma encostada em seu peito. Neste momento o homem lhe disse "Vai dificultar? Me dá a chave, me dá a chave".

A vítima então entregou a chave do carro para o suspeito, que embarcou no veículo com outros dois homens, e fugiu. Até o momento ninguém foi localizado ou preso. A PM segue no rastreamento.