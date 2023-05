Um homem, de 40 anos, foi preso por porte ilegal de arma de fogo na noite desta sexta (28) no bairro São Damião, Zona Norte de Juiz de Fora.

De acordo com informações da Polícia Militar, durante o turno de serviço, os militares do GER receberam uma denúncia de que o homem estaria com uma arma de fogo. Ao chegarem no local, fizeram contato com a esposa do suspeito, que permitiu a entrada dos militares no imóvel da casa.

Após as buscas na residência foi encontrado um revólver calibre 38 junto a 10 munições intactas do mesmo calibre. O homem foi preso e conduzido para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.





