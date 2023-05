Um jovem, de 21 anos, foi preso neste sábado (29) após a Polícia Militar encontrar em um terreiro nos fundos de duas casas, no bairro Santa Cruz, um revólver, drogas e munições.

De acordo com informações da PM, foram realizadas buscas no imóvel e nada de ilícito havia sido encontrado em um primeiro momento. Entretanto, após uma busca no quintal de uma residência que fica embaixo do local indicado, tendo em vista que o imóvel é um sobrado, foi localizado em um terreiro, que fica nos fundos das duas casas, um revólver calibre .32, contendo número de registro, carregado com seis munições intactas e 14 buchas de maconha.

O jovem foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.





