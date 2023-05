As provas para o concurso de soldados da Polícia Militar de Minas Gerais serão aplicadas neste domingo (7) e a orientação para os candidatos é conferir previamente o local e conhecer o espaço antes. Os portões dos locais de prova ficarão abertos das 7h às 7h50, então, é aconselhável também que os participantes se desloquem com antecedência, para evitar problemas com o trânsito.

Outro alerta é para quem vai fazer a prova nas Faculdades de Medicina e Fisioterapia, da UFJF. Uma vez que as provas ocorrerão na Unidade do Bairro Dom Bosco, na Avenida Eugênio Nascimento, sem número, e não dentro do campus. Os concurseiros devem ficar atentos, porque haverá a aplicação de provas para outros certames dentro da Universidade. Além das faculdades de Medicina e Fisioterapia, da UFJF, são locais de prova: IF Sudeste (antigo CTU), que fica na Rua Bernardo Mascarenhas, 1283, Bairro Fábrica; Faculdade Doctum, que fica na Avenida Eugênio do Nascimento, s/n - Bairro Dom Bosco;

2° Batalhão de Polícia Militar e Colégio Tiradentes, na Rua Tenente Luís Freitas, s/n, Bairro Santa Terezinha.

Por fim, a PM também aconselha os candidatos a verificarem no edital quais são os objetos que podem e não podem levar para os locais de prova.

Tags:

Concurso