Juiz de Fora adere pela décima vez ao Movimento Maio Amarelo, realizado para conscientizar motoristas e pedestres sobre como conseguirmos um trânsito mais seguro. Com a organização da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU), a edição deste ano conta com atividades de várias secretarias municipais. Segundo a Prefeitura de Juiz de Fora, o movimento já foi iniciado com uma campanha nas redes sociais da e também no aplicativo Cittamobi, que este ano está apoiando ao exibir as mensagens educativas quando os usuários cadastrados na cidade abrem o aplicativo.

Segundo a SMU, a abertura oficial ocorre nesta quinta-feira (4) às 9h, no auditório da Prefeitura, na Avenida Brasil 2.001, 1º andar, Centro. “Com o tema este ano ‘No trânsito, escolha a vida’, o Maio Amarelo pretende incentivar escolhas que favoreçam a segurança no trânsito. As soluções para os problemas do trânsito começam em cada um de nós e fazer opções certas é o principal. Precisamos refletir sobre nossas escolhas no trânsito e o quanto elas impactam no outro. Será que as minhas escolhas quando sou motorista ou pedestre prejudicam alguém? Será que tenho comportamentos imprudentes no trânsito? Será que, ajudar o outro, informar, explicar, não melhora as relações pelas ruas e rodovias?”, explica a supervisora de Educação para o Trânsito da SMU, Renata Lutiene.

Dentro da programação do Maio Amarelo também será realizada uma ação dentro da Rua de Brincar que acontece neste domingo (7) no horário das 8h às 12h, na Rua Cel José Domingos dos Reis, em Benfica.

As empresas, instituições e escolas que quiserem aderir ao Movimento Maio Amarelo podem entrar em contato pelo telefone da Supervisão de Educação para o Trânsito da SMU pelo telefone 2104-8235.

Maio Amarelo

O Movimento Maio Amarelo é uma mobilização internacional e foi criado no Brasil, pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, para conscientizar sobre a importância de um comportamento seguro no trânsito. Tem como proposta chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito de todo o mundo. O objetivo do movimento é tornar o tema trânsito pauta diária durante todo o mês de maio e estimular, desta forma, a participação de toda a população, através de ações do Poder Público e da sociedade civil.

Juiz de Fora participa do Movimento desde a sua primeira edição. Nesses dez anos, muito foi realizado, e ainda temos muito a fazer por um trânsito mais seguro e humano.