O Museu Ferroviário de Juiz de Fora, um dos equipamentos culturais mais tradicionais da cidade, passa a abrir as portas aos sábados, das 9h às 17h, a partir do próximo fim de semana. Mantido pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) e gerido pela Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), o espaço já funcionava de segunda a sexta-feira, no mesmo horário, e a ampliação do atendimento é uma resposta a uma antiga reivindicação da comunidade. O local fica na Avenida Brasil 2001, Centro.

Segundo a Prefeitura, a novidade deve viabilizar o acesso de pessoas que trabalham durante a semana e ficavam impedidas de ir ao local, incluindo moradores de outras cidades. Além da visitação gratuita ao acervo, de segunda-feira a sábado, o equipamento continuará abrigando eventos culturais promovidos pela PJF ou por terceiros. Nestes eventos, o horário de funcionamento pode ser estendido, com abertura, inclusive, aos domingos e no período noturno, e pode ocorrer venda de ingresso.”

No próximo sábado (7) por exemplo, o Museu Ferroviário de Juiz de Fora sedia o Soul Geek Festival 2023, das 12h às 17h.



O acervo

Disposto de forma didática em vitrines, painéis e ambientes cenográficos, a coleção do Museu Ferroviário é constituída por mais de 400 peças, incluindo mobiliário, instrumentos de trabalho e de comunicação, livros técnicos, fotografias, equipamentos científicos, louças e miniaturas. Possui, na área externa, duas locomotivas a vapor originais.

Este patrimônio cultural aborda as origens e a evolução da ferrovia, bem como seu impacto nos aspectos sociais e econômicos a partir do século XIX, no Brasil e em Juiz de Fora.