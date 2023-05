Uma adolescente de 16 anos foi executada a tiros e um jovem de 18 anos também foi atingido pelos disparos na Rua Esperança, no Bairro Santa Cruz, nessa quarta-feira (2). De acordo com a Polícia Militar, a moça morreu no local, enquanto o rapaz foi socorrido e encaminhado para atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA Norte).

A perícia técnica compareceu ao local e realizou os trabalhos de praxe, pelo que o corpo da vítima fatal foi liberado para a funerária de plantão. Durante diligências foi realizada a prisão de um autor de 18 anos e a identificação do outro, um homem de 22 anos.