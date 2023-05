Um homem de 24 anos foi preso no Bairro Parque Serra Verde, Zona Sudeste de Juiz de Fora, na noite dessa terça-feira (2), por porte ilegal de arma de fogo. A ação é fruto de uma denúncia anônima atendida pela guarnição do Grupamento Especializado de Recobrimento (GER), que esteve na residência do suspeito. Com a autorização dele, a equipe entrou no imóvel e o homem indicou imediatamente o local em que a arma estava guardada. O revólver calibre 38 com a numeração suprimida foi apreendido e o autor foi preso e conduzido para a Delegacia.



Tags:

Revólver