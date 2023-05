A primeira Audiência Pública (AP) do mês de maio da Câmara Municipal de Juiz de Fora terá com o tema a situação das penitenciárias localizadas no município. O encontro foi requerido pelos vereadores Tallia Sobral (PSOL), Cida Oliveira (PT), Laiz Perrut (PT) e Bejani Júnior (PODE) e acontece na próxima quinta-feira, 4, a partir das 15h, no Plenário da Casa Legislativa. A secretária de Segurança Urbana e Cidadania (SESUC), Letícia Paiva Delgado, e representantes do Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS) estão convocados a participar da reunião.

Entre os convidados, estão representantes da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, das penitenciárias da cidade, da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas de Gerais (ALMG), da Associação de Familiares e Amigos dos Presos, da Defensoria Pública, das promotorias de Execução Penal e Direitos Humanos, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), entre outras empresas e entidades.

A Audiência Pública será transmitida ao vivo pela JFTV Câmara (canal 35.1) e divulgada no site oficial da Câmara Municipal com reprodução no canal do YouTube.

A participação popular está assegurada também por meio do aplicativo de mensagem WhatsApp da Câmara (32-99183-0706), por onde poderão ser enviados os questionamentos e sugestões até 30 minutos após o início da audiência.