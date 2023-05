Uma jovem, de 18 anos, foi presa por tráfico de drogas, com crack e cocaína, na noite desta quarta (03) no bairro Vila Esperança em Juiz de Fora.

De acordo com informações da Polícia Militar, após informações recebidas através do Disque Denúncia, uma guarnição do Grupo Especializado de Recobrimento (GER), foi até uma residência no bairro averiguar uma denúncia de tráfico de drogas. Dentro do imóvel, após as buscas, os policiais encontraram um pacote de ácido bórico, seis porções de crack, um frasco de éter, quatro porções de cocaína, uma porção de ácido bórico, uma prensa artesanal, cinco munições calibre 22 e um revólver calibre 22. Com a jovem foram localizadas as porções de crack.

Ainda, de acordo com a PM, a suspeita relatou que não recebia valores para manter-se na posse dos materiais ilícitos, alegando assumiu o compromisso por medo de represálias. Ela foi presa e encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil juntamente com o material apreendido.

