Um adolescente, de 17 anos, foi apreendido pelo crime de tráfico de drogas com mais de 500 pedras de crack, maconha e cocaína, no fim da noite desta quarta (03) no bairro Ladeira em Juiz de Fora.

De acordo com informações da Polícia Militar, durante um patrulhamento adolescente, ao perceber a aproximação da guarnição policial, fugiu não sendo localizado. Os militares então se posicionaram em um lugar estratégico e observaram quando ele retornou para o local, conhecido como área de tráfico de drogas. O adolescente foi abordado e com ele foi localizado uma bolsa tiracolo. Dentro da bolsa foram encontradas 509 pedras de substância semelhante à crack, cinco pinos de substância semelhante à cocaína, 33 buchas de substância semelhante à maconha, um aparelho celular e R$339.

O menor foi apreendido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil juntamente com o material encontrado com ele.

Delegaci | Drogas | Maconha | Polícia | polícia civil | Preso | Tráfico