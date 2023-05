Dois suspeitos foram presos na tarde desta quinta-feira (4), no Bairro Barreira do Triunfo, em Juiz de Fora. Segundo a Polícia Militar, os suspeitos de 38 e 33 anos foram abordados durante uma operação policial, após o carona do veículo movimentar-se escondendo algo na porta do carro.

Ao realizar abordagem, a corporação encontrou, 1 revólver calibre 32, 4 Cartuchos intactos, 1 Cartucho deflagrado. Além da arma, foram apreendidos 2 celulares e o veículo.

Os suspeitos foram presos e os materiais aprendidos, sendo encaminhados à Delegacia de plantão.

