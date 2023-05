Pluralidade de expressões é a alma do Soul Geek Festival, evento multicultural que ocorre no Museu Ferroviário, neste domingo (7), das das 12h às 19h.A iniciativa é a fusão das ideias de dois grupos: Henshin, que atua em Juiz de Fora desde 2016 com esse tipo de realização e o HNT, de Belo Horizonte. O nome é derivado da ideia sobre a sonoridade da palavra que lembra "sou" (do verbo ser) Geek, enquanto a grafia retrata "Soul", do inglês, que representa a alma, remetendo a ter um espírito Geek.

"Em relação à nossas atividades, sempre buscamos, além de variedade, coisas que fazem sentido ao tema e agregam o conhecimento, como palestras e bate-papos com ilustradores, projetos de games, intercâmbio e etc, assim como entretenimento com shows, concursos e muitas gincanas onde todos podem participar", explica o diretor executivo do evento, Eustáquio Júnior. O festival, segundo ele, também reúne cosplayers, kpopers, apreciadores de games e jogos em Geral.

"A iniciativa se deu ao ver o quão 'carente' as cidades das redondezas eram desse formato de evento. Tanto que a primeira edição aconteceu na cidade de Bicas em 2018, e em 2020 aqui em Juiz de fora, na Escola Estadual Delfim Moreira. O evento é uma produção pensada pra gerar oportunidade de conhecimento da cultura Geek / Nerd / Otaku, por isso, sempre procuramos diversificar o máximo possível as atrações, mas mantendo um preço bastante acessível", explica o diretor executivo do evento.



Com ingressos antecipados esgotados, o festival contará com a venda de ingressos na portaria, com valores de R$ 40 a inteira e R$ 20 a meia-entrada, válida para estudantes, servidores públicos, pessoas com deficiência, professores ou qualquer pessoa que doar um livro de literatura ou um litro de leite.

Eustáquio conta que, por ser um evento de baixo custo, o grupo sempre busca recorrer aos órgãos públicos, como escolas, museus e a Prefeitura. Nesta edição, a organização conta com a parceria com a Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa).Nesse sentido, segundo ele, o maior desafio é conseguir uma sede. "O restante é custeado com os valores da venda de ingressos, que são sempre vendidos ao preço de meia entrada. Mesmo as pessoas que não teriam direito conseguem o valor promocional através da "meia entrada social", onde é feita a doação de um litro de leite ou um livro. Tudo que é arrecadado é doado para instituições de caridade da cidade."



Além de Eustáquio,como diretor executivo, o grupo que organiza a iniciativa é composto pela gerente de pesquisa e informação, Paola Figueiredo, e pelo suporte operacional de Diego Teixeira. "Todas as atividades acabam tendo um toque muito pessoal, pois fazemos os contatos com todas as atrações e convidados um a um, e pensamos em todas as atividades de forma individual, além de fazer toda parte da produção de forma manual e bem pessoal."

Segundo o diretor, há atenção e preocupação com cada área de atuação e cada nicho, com a busca por dar um toque personalizado a cada gosto, com o objetivo de tornar o evento mais plural, criando um ambiente que seja familiar e aconchegante, para que todos se sintam confortáveis e possam se divertir.



"Nesta edição teremos o tradicional concurso cosplay, com 52 inscrições prévias, concurso de dança, um bate-papo sobre bolsa de estudos de intercâmbio para o Japão, exposição de colecionismo de Star Wars, mangáteca — que é uma biblioteca de mangás, disponível para todos que quiserem ler gratuitamente —, show com a banda ANS Project, gincanas, um espaço de videogames para todos jogarem, além de fotógrafos profissionais registrando tudo o que acontece. Ah! Também teremos espaços temáticos para os fãs de Harry Potter tirarem fotos se sentindo dentro dos filmes e stands de venda com comidas típicas de Coreia do Sul e produtos nerds", descreve.



Criatividade para vencer a pandemia



O Grupo Henshing, durante a pandemia de Covid-19, se esforçou para construir alternativas para não se afastar do público. "Em meio a muitas pesquisas e com muito esforço, conseguimos realizar o primeiro evento Geek online do Brasil, considerando o formato de eventos tradicionais: com concurso de desenho, concurso de dança, concurso cosplay, entre muitas outras atividades", conta Eustáquio.















