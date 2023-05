Uma mulher, de 36 anos, e um jovem, de 18 anos, foram presos e uma menor, que não teve a idade revelada, apreendida por tráfico de drogas, associação para o tráfico, corrupção de menor e ameaça, na noite deste domingo (07) no bairro Novo Horizonte em Juiz de Fora. Durante a ação, os suspeitos ainda tentaram agredir os policiais.

De acordo com informações da Polícia Militar, durante um patrulhamento em um local conhecido pela criminalidade e com as atenções voltadas para alvos de possíveis crimes violentos, os policiais observaram que um indivíduo, aparentando ser usuário de drogas, fez contato com a mulher. Ao perceber a presença da polícia o suposto usuário saiu correndo e não foi localizado.

Logo em seguida, o jovem saiu da casa e partiu pra cima dos policiais, que precisaram contê-lo. A mulher, também agrediu os policiais e tentou pegar a arma de um deles, precisando ser segurada pelos militares.

Na operação os militares apreenderam 49 pedras de crack, 14 papelotes de cocaína, um simulacro de arma de fogo, uma balança de precisão, três celulares, um prato com resquícios de crack, dois cordões, um caderno de anotações e R$552.

Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.





