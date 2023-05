Um homem, de 27 anos, foi assassinado a tiros no início da madrugada deste domingo (07) no bairro Benfica, Zona Norte de Juiz de Fora.

De acordo com informações da Polícia Militar, durante um patrulhamento pelo bairro Vila Esperança I, populares relataram terem ouvido diversos disparos de arma de fogo. Os militares iniciaram o rastreamento e encontraram diversas pessoas na rua no bairro Benfica e viram o homem caído no chão com ferimentos provocados por arma de fogo e sem sinais vitais. O SAMU esteve no local e constatou o óbito.



Ainda, segundo informações da PM, uma testemunha que estava com a vítima no momento do crime, relatou que eles estavam em uma praça do bairro, caminhando pela rua, quando foram surpreendidos por um homem, que chegou correndo e efetuou diversos disparos na direção da vítima. Ao ouvir os tiros, a testemunha correu do local. O homem foi atingido por três tiros no peito e um nas costas.

A motivação do crime não foi esclarecida e até o momento ninguém foi localizado ou preso. A PM segue no rastreamento.

Homicídio