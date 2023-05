Estão abertas as inscrições para a Liga X 2023, a maior liga de xadrez escolar do Brasil. O evento acontece a partir do dia 13 de maio, e é voltado aos estudantes de escolas públicas e privadas de Juiz de Fora e região.

Segundo a organização do evento, serão cinco etapas classificatórias, que acontecerão mensalmente até o mês de outubro, além da Superliga, a última etapa, que acontecerá no final do ano. As competições serão feitas em instituições parceiras da cidade e região e terão, ao todo, sete categorias para ambos os sexos: sub 7, sub 9, sub 11, sub 13, sub 15, sub 18 e livre, voltada a jovens nascidos até o ano de 2003.

Na etapa final, prevista para o dia 21 de outubro, serão conhecidos os vencedores de cada categoria. Os premiados receberão medalhas, troféus, e todos ganharão certificados.

As inscrições para a Liga X 2023 são ilimitadas e podem ser feitas através do site ligax.com.br. No local, o estudante ou o responsável deverá preencher um formulário. Ele também será orientado sobre o pagamento da inscrição no valor a partir de R$ 49,00.

Confira as datas previstas das competições classificatórias:



· 13 de maio - Colégio Santa Catarina

· 17 de junho - Colégio dos Jesuítas

· 8 de julho – Matias Barbosa

· 26 de agosto - Escola Integra

· 16 de setembro - Sistema Degraus de Ensino

· 21 de outubro – Clube Bom Pastor

A Liga X

A Liga X foi criada em 2009, pelo professor Haroldo Carvalhido, com o intuito de estimular o xadrez nas escolas. O projeto é uma realização do Instituto Albert Sabin, organização social criada em 2018 com objetivo de abraçar e coordenar ações de responsabilidade social em Juiz de Fora e região. Através de suas ações, o Instituto Albert Sabin realiza promoções à saúde, educação, desporto, cultura, sustentabilidade e desenvolvimento econômico e social.

Tags:

cidade | xadrez