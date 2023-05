Um homem de 41 anos foi agredido por outros dois na frente de um bar localizado na Rua Chanceler Oswaldo Aranha, Bairro São Mateus, na madrugada do sábado (6). A princípio, ele teria tentado separar uma briga entre outros sujeitos que estavam no estabelecimento. De acordo com imagens feitas no momento da confusão, a vítima, que é um policial penal e, segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejup), estava fora do horário de trabalho dele, foi agredido, primeiro com um soco.



Uma vez que caiu ao chão, também foi agredido com chute. Ele foi levado para o Hospital da Santa Casa de Juiz de Fora e passa bem, conforme a Sejusp, que afirma ainda, que foi aberto um Registro de Eventos de Defesa Social (Reds) de lesão corporal. As investigações são de responsabilidade da Polícia Civil.

