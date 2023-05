A nova alça de ligação do Viaduto Helio Fádel Araujo com a Avenida Brasil foi aberta neste final de semana. O objetivo da obra é reduzir a retenção de veículos no trecho. Os agentes de transporte e trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) estiveram no local nesta segunda-feira (8) para orientar os motoristas sobre a opção de acesso.

A circulação na nova alça tem o esquema de direita livre, onde o condutor deve observar o trânsito e realizar a conversão quando houver segurança, sem ter que aguardar o tempo do semáforo. Uma nova calçada também foi feita no trecho, que recebeu, inclusive, o plantio de árvores. A obra da alça foi feita pela Secretaria de Obras (SO) e o asfaltamento e a jardinagem pela Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanidades (Empav).