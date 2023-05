Alunos e pais de alunos da Escola Estadual Mercedes Nery, no Bairro Santa Terezinha, Zona Nordeste, se reuniram para uma manifestação na porta da escola nesta manhã de terça-feira (9), para pedir seus direitos em relação a uma decisão tomada da Secretaria Estadual de Educação, que entendeu que devem ser fechadas turmas do 9º ano da escola, por não estarem cumprindo número de alunos.

"Nós fomos avisados na semana passada sobre essa reunião, que aconteceu ontem- nessa segunda-feira (8)- às 18 h. O estado queria fechar o 9º ano, eu acho que 8º também. Nós fomos na reunião e hoje ficou marcado por volta de 11h30 lá no colégio pra gente começar nossa manifestação os pais", comentou uma das mães presentes.

Os responsáveis também confirmaram a entrega de um abaixo-assinado por uma comissão de pais, que irá até a Superintendência Regional de Ensino. A medida, conforme os familiares, refletirá de forma prejudicial na escola, sendo que os alunos de turmas fechadas deverão ser remanejados para outras turmas, causando superlotação, e os professores deverão também ser transferidos para outras escolas para cumprir sua escala de trabalho.

Segundo os pais, os estudantes e a escola terão as atividades pedagógicas prejudicadas, em função de salas mais cheias, que impedem um bom desenvolvimento estudantil e atrapalham o trabalho dos professores . Eles ressaltam que o espaço por metro quadrado na unidade já é reduzido, salas cheias impedirão o aprendizado dos alunos que além da questão comportamental que propicia a falta de concentração, terão a dificuldade de circulação do ar, janelas pequenas. Os familiares ainda pontuam que após uma pandemia de Covid-19, é preciso garantir a segurança e o bem-estar dos estudantes.



No comunicado recebido pelos pais na última semana, a equipe de professores da Escola reforçou que vêm passando por redução de turmas com possibilidade de fechar imediatamente um nono ano. O grupo de docentes convocou a comunidade escolar para detalhar a situação e as mudanças que a medida enseja. A ideia do encontro era pensar em soluções de forma coletiva.



Em nota, a Secretaria Estadual de Educação esclarece que não houve fechamento de turmas na Escola Estadual Mercedes Nery Machado, em Juiz de Fora, ou qualquer alteração no atendimento dessa unidade de ensino, que segue com normalidade. "A partir de um levantamento feito nesta unidade escolar, detectou-se a possibilidade de fusão de uma turma do 9° ano do ensino fundamental, para reorganizar o quantitativo de estudantes nas salas de aula. Esta ação é prevista e está em consonância com as determinações da resolução vigente. É importante destacar que a redistribuição das turmas nesta escola não resultará em salas lotadas ou redução do atendimento escolar. A equipe da Inspeção Escolar da Superintendência Regional de Ensino (SRE) de Juiz de Fora está orientando a direção quanto à organização das turmas e segue acompanhando a situação para que sejam feitas as adequações necessárias, sem prejuízos para alunos, professores e servidores que lecionam na unidade. Além disso, reforçamos que nenhum estudante será transferido de unidade de ensino, em virtude da fusão das turmas”.



Reprodução internet - Comunidade escolar se reuniu nesta terça-feira (9) para juntar esforços e resolver a situação

Tags:

Educação | escola | Escolas | FECHAMENTO | segurança