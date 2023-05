Tutores de cães e gatos podem fazer cadastro via Prefeitura Ágil para atendimento de castração gratuita via Castramóvel, que permanece atuando na Praça Jeremias Garcia, em Benfica, Zona Norte, até a próxima sexta-feira (12). Os procedimentos gratuitos realizados pelo Canil Municipal da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) começaram nesta segunda-feira, 8. O atendimento é restrito a cães e gatos já cadastrados através da Prefeitura Ágil.

A equipe do Canil Municipal entra em contato com os tutores através do número indicado no formulário de cadastro. Com isso, os tutores estarão orientados do dia e horário para o procedimento do pet.

