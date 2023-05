O ônibus da equipe do Boa Esporte Clube teve dificuldades para manobrar entre as duas Batista de Oliveira e São João no Centro de Juiz de Fora na tarde desta terça-feira (9). A dificuldade foi flagrada por pedestres, que passavam pelo local. A Secretaria de Atividades Urbanas enviou agentes para o local, para ajudar o motorista a sair com o veículo. Porém, quando chegaram, O ônibus já tinha sido retirado do local.