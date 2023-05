Um treinamento com simulação de acidente de trânsito envolvendo múltiplas vítimas será realizado pelo Cisdeste em conjunto com a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), o Sindicato dos Enfermeiros de Minas Gerais, o Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais e Corpo de Bombeiros próximo no Terminal Rodoviário Miguel Mansur, dentro das comemorações da Semana da Enfermagem, nesta quarta-feira (10), a partir das 9h.



A simulação será a mais próxima da realidade possível e envolverá as situações mais frequentes em desastres com múltiplas vítimas. Segundo a organização, o objetivo de não apenas melhorar a integração de todos os profissionais e alinhar os procedimentos entre as instituições envolvidas no atendimento pré-hospitalar, como também servirá de base para discussões sobre novos protocolos de atendimento de vítimas de acidentes.



Tags:

bombeiros