Uma couve fresquinha, pronta para ser refogada, retirada da horta há poucos minutos. Plantada por você. Isso soa distante ou próximo da sua realidade? Pois o Jardim Botânico da UFJF pretende contribuir para que haja mais familiaridade com métodos de agricultura familiar por meio da oficina “Hortas urbanas e compostagem: uma visão agroecológica”, que ocorre no Jardim, no próximo dia 20 de maio.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo formulário on-line disponível no site ufjf.br/jardimbotanico. Serão disponibilizadas 50 vagas, e o preenchimento ocorre por ordem de inscrição. A oficina será ministrada pelo permacultor, agricultor e composteiro, Eduardo Vianna.

Faça aqui a sua inscrição aqui.

Permacultor é uma denominação para quem segue os princípios da permacultura – uma prática mais ecológica, natural e harmônica com a natureza, que inclui o cultivo de espécies rústicas, a valorização de recursos naturais renováveis, o emprego de variedade de espécies em oposição à monocultura e melhor fertilidade do solo.

“As oficinas serão compostas por uma contextualização sobre como a compostagem e as hortas urbanas podem solucionar problemas basais no país. Com teoria na prática, serão construídas composteiras, hortas e minissistemas agroflorestais (SAFs) para aplicarmos na terra todo o conteúdo estudado”, explica Vianna, que coordena uma empresa juiz-forana de gestão de resíduos e projetos socioambientais escolares, envolvendo-se com pesquisa em agrofloresta e compostagem fúngica.

Por meio dessa ação de extensão universitária, objetiva-se fomentar a agricultura urbana e contribuir com os processos de reciclagem e sustentabilidade através das composteiras domésticas. “A oficina integra um conjunto de ações do Jardim Botânico com a finalidade de aproximar a comunidade ao nosso espaço e proporcionar reflexões sobre questões ambientais, soberania alimentar, qualidade nutricional, enfim, tratar da qualidade de vida associada à nossa alimentação”, afirma Moreira.

Programação da oficina



8h – 9h: horta urbana banindo a fome

9h – 11h: prática de cultivo em minissistemas agroflorestais (SAFs) e horta de plantas alimentícias não-convencionais (Pancs)

11h – 13h: piquenique e prosa: soberania alimentar (para o piquenique, cada participante deve trazer um lanche para ser compartilhado)

13h – 14h: solução de (quase) todos os problemas

14h – 16h: construção das composteiras e encerramento

