Céu nublado a parcialmente nublado e queda de temperatura é previsto para esse fim de semana em Juiz de Fora. A temperatura mínima pode chegar aos 15°C e a máxima de 27°C.

De acordo com informações do professor Renan Tristão, do Tempo e Clima JF, o mês de maio, que está com temperaturas cerca de 2 graus acima do normal, pode ver as temperatura abaixar. Uma frente fria chega na cidade nesta quarta (10) possibilitando pancadas de chuvas isoladas, o que deve durar até sábado (13). O professor ressalta que os acumulados serão geralmente baixos e irregulares na região.

Ainda, de acordo com Tristão, a temperatura começa a cair nesta quinta (11), mas a queda será mais lenta e gradual em relação a outras massas de ar polar. Sexta (12) e sábado (13) devem ser dias de temperaturas máximas baixas, devido à maior cobertura de nuvens. Já a partir de domingo (14) o tempo firma mais e as noites e manhãs deverão ser as mais frias do ano até agora, com os termômetros abaixo dos 12ºC.

Renan também explica que a massa polar deverá ser de grande duração, começando seus efeitos a partir desta quinta (11) e durando, pelo menos, até a próxima quinta (18).



CARACTERÍSTICAS DO MÊS DE MAIO EM MINAS GERAIS

Segundo informações do Instituto Nacional de Metrologia, em maio se inicia o período seco em Minas Gerais. As chuvas são escassas e normalmente associadas a passagem de frentes frias. Há predomínio de céu claro, com a ausência de nuvens, o que favorece para grande amplitude térmica durante o dia, ou seja, maior diferença entre a temperatura máxima e a mínima em todo o estado.

Na faixa leste, o transporte de umidade de origem oceânica, combinado com as temperaturas amenas da manhã, faz com que a formação de nevoeiro seja recorrente ao amanhecer.

As massas de ar frio passam a chegar no estado com intensidade moderada a forte, provocando a queda acentuada das temperaturas de um dia para outro, permanecendo temperaturas amenas por dias consecutivos. Nessas ocasiões, normalmente ocorre formação de geada nas regiões serranas do sul de Minas.

Tags:

juiz de fora | Previsão do Tempo