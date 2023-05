Um homem, de 52 anos, foi preso por porte ilegal de arma de fogo na manhã desta terça (09) na rua José Maria dos Reis, no bairro Santa Cruz em Juiz de Fora.



De acordo com informações da Polícia Militar, os policiais receberam uma denúncia, via 190, de que um indivíduo estaria com uma arma em seu veículo. Os militares se dirigiram até o local e encontraram o suspeito, que foi submetido a uma busca pessoal, porém, em um primeiro momento, nada foi encontrado.

Durante a busca no carro do homem, os policiais encontraram um revólver calibre 38, de 6 polegadas e inox, com numeração suprimida e carregado com seis munições.

Ainda, de acordo com a PM, o homem confirmou que a arma era dele e que ele sempre anda armado por conta do seu envolvimento com o crime no passado. Ele foi preso e conduzido para a Delegacia de plantão.

Tags:

7 | Arma | Arma de fogo | Ilegal | PM | Porte