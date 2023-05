A Polícia Militar prendeu na madrugada desta quarta-feira (10) os suspeitos de assaltarem uma loja de eletrônicos em shopping no centro de Juiz de Fora no dia 4 deste mês. De acordo com informações dos militares, os autores foram encontrados em Itajubá e reconhecidos pelas vítimas de Juiz de Fora.

Durante o assalto em Juiz de Fora, os suspeitos levaram vários produtos, dentre eles, 01 caixa de som JBL boombox2, 36 aparelhos celulares (iPhone, xiaomi, Motorola, Samsung), 01 Videogame PS 4, 02 Videogame PS 5 e 2 Relógios Apple watch.

Ainda de acordo com a corporação os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional.

Tags:

Presos