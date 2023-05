O vídeo de uma mulher praticando furtos em Juiz de Fora viralizou nas redes sociais e, por meio das imagens, a infratora foi identificada pela Polícia Civil nesta quarta-feira (10). A suspeita tem 52 anos foi abordada no Bairro Jardim Glória, região Central, após sair de um culto religioso, onde cometeu o furto de uma bolsa.



Durante a ação policial, a mulher teria tentado se identificar com outro nome, porém, entregou os objetos furtados. . Na residência dela , havia um gato morto, que foi recolhido. Ela também poderá responder por maus tratos, devido às condições que os animais se encontravam.

A mulher é investigada por furtar, no início do mês de abril, uma bolsa durante uma aula no Centro Cultural Bernardo Mascarenhas. Dias depois, ela foi flagrada por outra câmera de segurança furtando outra bolsa de uma das clientes em uma loja no Centro de Juiz de Fora. A mulher foi ouvida e responderá em liberdade

