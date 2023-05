Com o objetivo de facilitar a participação da comunidade artística no Edital Murilão, do Programa Cultural Murilo Mendes, na próxima semana a série “Murilão sem Mistérios – Formação e Orientações” será iniciada pela Prefeitura de Juiz de Fora.

Segundo o Executivo, a ideia é divulgar as regras de participação e tirar eventuais dúvidas sobre o edital, que está com inscrições abertas até o dia 11 de junho e disponibiliza R$ 1.466.000,00 para financiamento de projetos artísticos e culturais de agentes culturais locais. O treinamento será ministrado gratuitamente pela equipe do Departamento de Recursos Compartilhados da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), sendo aberto a todos os interessados.



Agenda de reuniões:

* 16 de Maio | Terça-feira

Local/Horário: Anfiteatro João Carriço (Avenida Rio Branco 2.234 – Centro), às 18h

* 6 de Junho | Terça-feira

Local/Horário: Anfiteatro João Carriço (Avenida Rio Branco 2.234 – Centro), às 18h



“Queremos que as pessoas que têm projetos culturais engavetados por falta de recursos possam pleitear o patrocínio do município. Precisamos desmistificar a ideia de que o Edital Murilão é feito somente para artistas já consolidados. Todas as trabalhadoras e os trabalhadores da roda da cultura, independente do segmento de atuação ou do território em que residem, têm direito a concorrer aos recursos, oriundos do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura”, afirma a supervisora do Programa Cultural Murilo Mendes, Fernanda Amaral.

Ela acrescenta que nos encontros a proposta é explicar cada passo do edital, orientar sobre como fazer a inscrição, reforçar os documentos obrigatórios, informar sobre a planilha de prestação de contas e sobre o processo de análise dos projetos inscritos, entre outros pontos.

Fernanda pontua ainda que uma das obrigatoriedades para participar do Edital é estar inscrito no Cadastro Municipal de Agentes Culturais de Juiz de Fora (CAD Cultural) até o dia 11 de junho. O edital Murilão está disponível no link. Já o CAD Cultural pode ser acessado neste link.

Podem se inscrever no Murilão pessoas físicas maiores de 14 anos e residentes em Juiz de Fora nos anos de 2022 e 2023. A participação é aberta também aos imigrantes estrangeiros, desde que estejam em situação regular no país. Cada pessoa poderá se inscrever como proponente uma única vez.



Os projetos deverão se encaixar em duas categorias de valores, sobre as quais incidirá Imposto de Renda:

1 - Até R$ 20 mil reais

2 - De R$ 20.000,01 (vinte mil e 1 centavos) até R$ 50 mil



Em relação aos critérios sociais, o Murilão terá categorias voltadas especificamente para idosos, conforme Lei Municipal, além de adotar o critério de territorialidade: Territórios da Quebrada e Ampla Concorrência.